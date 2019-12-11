意甲太黑暗！安察洛堤返英超啦

拿玻里喺周三(11日)凌晨歐聯E組，憑米利克大演帽子戲法，加上梅頓斯埋齋，以4:0大勝亨克，晉身16強，安察洛堤亦追平摩連奴紀錄，成為史上第2位帶領6支唔同球隊打入歐聯16強嘅主帥。比賽結束後，拿玻里亦一如外界所料，宣布炒安察洛堤。

拿玻里班主迪羅倫迪斯上個月不滿球隊表現，要求球員加操，引起多位主力「兵變」唔接受老細要求，安察洛堤亦不滿迪羅倫迪斯插手球隊操練工作，公開撐「兵變」球員，當時已經話迪羅倫迪斯準備炒「肥安」。

事實上，今場開波前，安察洛堤已經事先同球員道別，結果將士用命之下，以1場大勝送別「肥安」，亦係拿玻里近10場比賽，首次贏波。

盛傳拿玻里將會聘請前AC米蘭教練加度素領軍，但呢位火爆硬漢恐怕未必同鍾意干預球隊事務嘅迪羅倫迪斯夾到，拿玻里入到歐聯16強，前景都唔樂觀。

至於安察洛堤繼帶領AC米蘭、車路士、皇馬、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑之後，又幫拿玻里打入歐聯16強，當中更率領AC米蘭同皇馬捧盃，屬於歐聯專家，相信大把豪門爭住請佢，其中正在物色新帥嘅阿仙奴真係要把握今次好機會，邀請安察洛堤重返倫敦。

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