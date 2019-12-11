被17歲小朋友射死　國米又自爆

周三(11日)凌晨歐歐F組，國際米蘭主場出擊，只要贏已經提早出線嘅巴塞隆拿，就可以取得16強席位，而巴塞亦「放軟手腳」，派出大量副選，但國米偏偏唔爭氣輸1:2，連續2屆歐聯分組賽最後1輪佔主動權之下出局。

其中為巴塞射入奠定勝局1球係17歲零240日嘅小將安素法迪，令佢成為歐聯史上最年輕入球者。

國米上屆歐聯最後1場分組賽，只要贏燕豪芬，就可以出線，結果打和出局，今屆仲離譜，竟然輸畀「巴塞B隊」，睇下巴塞今場正選陣容，更加突顯國米有幾抵死。

巴塞今場11位正選球員，只有基沙文係常規主力，其餘位置不乏小將同大後備，門將尼圖更加係今季首次上陣，為巴塞先開紀錄係21歲嘅卡利斯佩雷斯，亦係佢首個歐聯入球。

國米精銳盡出，盧卡古一度為球隊扳平1:1，但今屆歐聯入咗5球嘅拿達路馬天尼斯死晒火。最諷刺係後備上陣僅1分鐘嘅安素法迪，喺86分鐘射入絕殺國米。同組多蒙特憑查頓辛祖、祖利安白蘭特各入1球，以2:1擊敗布拉格斯拉維亞，取得出線權。

國米今季由干地執教，意甲成績大有改善，但去到歐聯露晒底，多次佔上風之下失分，包括首輪主場只能補時逼和布拉格斯拉維亞1:1。作客多蒙特一役，更加係領先2球下，倒輸2:3，今場對「巴塞B隊」都輸埋，呢3場本都應該贏波，但卻只取得1分，依家轉戰歐霸盃，可以話係咎由自取。

巴塞隆拿今場正選陣容

13尼圖

6圖迪保 23烏姆迪迪 15基文迪朗格勒

16莫沙華古 22維達爾 4拿傑迪錫 19卡利斯艾蘭拿 24祖尼亞費普

17基沙文 27卡利斯佩雷斯

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