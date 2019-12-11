曼聯老闆開水喉！冬季可簽3人

曼聯上場英超「曼市打吡」擊敗曼城後，紅魔鬼老闆格拉沙家族對賽果非常高興，唔止向領隊蘇斯克查大派定心丸，支持佢留任，更加準備於下月冬季轉會市場大開水喉增兵，批准蘇B最多可以簽入3人，將會主要集中收購中前場球員。

根據英國《每日郵報》爆料，曼聯勝出打吡戰後，球會聯席主席祖爾格拉沙約見蘇斯克查，高度評價佢嘅領軍能力，表明無意換帥，仲會投入資金買人。

祖爾格拉沙之所以咁興奮，除咗曼聯成績有改善之外，亦因為贏咗打吡戰，令批評格拉沙家族嘅聲音大為減少，老闆梗係開心，更加願意開水喉增兵提升實力。

據悉，格拉沙家族已經落「柯打」要求總裁伍德沃德全力配合蘇斯克查，進行買人工作。球會有3大人選，包括今屆歐聯入咗8球嘅薩爾斯堡射手夏蘭特、馬體會中場沙奧尼古斯、阿積士中場雲迪碧克。

曼聯一早想買夏蘭特，蘇斯克查執教莫迪時期，一手提拔夏蘭特，大家都係挪威人，如果蘇B開到聲，相信呢位19歲新星願意追隨恩師，估計夏蘭特達8600萬鎊。

至於馬體會中場沙奧尼古斯技術全面，比賽勤力跑動，攻守兼備，正係曼聯最需要嘅中場核心，特別係保羅普巴一直想離隊，簽入沙奧尼古斯足以代替呢位法國國腳。

不過，25歲嘅沙奧尼古斯同馬體會毀約金達1.5億歐元，想買佢並唔容易。

因此，曼聯亦有打算收購阿積士進攻中場雲迪碧克，呢位22歲荷蘭國腳係阿積士打入上屆歐聯4強嘅功臣，皇馬一直想收購佢。

隨住兩位阿積士隊友法蘭基迪莊、馬菲斯迪歷特今夏分別轉投巴塞隆拿同祖雲達斯，加上阿積士今屆歐聯分組賽出局，雲迪碧克都希望離隊，佢今季荷甲上陣14場入5球及4次助攻，身價達6500萬鎊。

曼聯要喺下月一次過買齊呢3人，的確非常困難，但只要簽到其中1人，都可以令球隊攻力大為增強，對爭入英超前4位非常有利。

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