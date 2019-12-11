總結：卡特常規賽1500戰　加時輸波

周三(11日)早上NBA賽事，熱火打到加時以135:121擊敗鷹隊，今場係鷹隊42歲老將卡特第1500場常規賽，令佢成為NBA史上第5位踏入常規賽1500戰大關嘅球員。卡特全場射入12分及4次助攻，可惜佢喺呢場別具意義嘅比賽飲恨輸波。

卡特下個月26號就會踏入43歲，仍然有心有力，上場對黃鋒取得17分，今場再有12分進帳，逼到熱火打加時。不過，卡特喺加時並未能取得分數，鷹隊更加被熱火打出一段18:0攻勢，奠定勝局。

熱火後衞納恩射入36分，鄧肯羅賓遜取得34分，熱火最犀利係有2位球員得分達到「三雙」，巴姆艾迪巴約取得30分、11個籃板球、11次助攻，占美畢拿取得20分、18個籃板球、10次助攻。

因此，卡特都惟有認命，賽後全場觀眾起身為卡特鼓掌，總算有番些少安慰。

最新賽果(前者主場)

黃蜂 114:107 巫師

76人 97:92 金塊

熱火 135:121(加時) 鷹隊

拓荒者 115:87 紐約人

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