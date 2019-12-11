打白波出枱係發老脾？奧蘇：我享受自己比賽

「火箭」奧蘇里雲出戰蘇格蘭公開賽又成話題人物，首圈對戰老將戴爾要打足7局才能分出勝負，第四局他重力打黑柴不入兼將白波飛離枱面，拱手送上對手一局，並且惹來消極比賽及不尊重對手的嫌疑。

奧蘇里雲對住戴爾一度落後1比3，最終連追三局反勝4比3，為世界公開賽成功復仇。不過，44歲的火箭在第四局表現惹來話題，他與戴爾爭持激烈，只要射入枱上餘下粉紅波及黑柴將可追近比賽，他首先成功打入粉紅波，而黑柴要入中袋就可以取得勝局，但他竟然打失了黑波，而且白波飛出枱外，斷送了一局，有指他這個舉動的消極比賽及不尊重對手，但他賽後稱：「不是每個人都享受每一件事，但很多人很享受我打比賽，他們很支持我，亦很鍾意我打波的方法。」

眾所周知，火箭比賽就是要快，他不喜歡拖住比賽，他續稱：「打比賽最重要是享受，我不想打50至60分鐘一局，這個不是我，不論是自殺或者殺人都是速戰速決。」

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