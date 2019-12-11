【東體爭議】查頓辛祖過利物浦最好

德甲勁旅多蒙特尋晚喺歐聯驚險小勝布拉格斯拉維亞2比1，成功力壓國際米蘭取得F組次名出線。要數贏波最大功臣梗係交出1入球1助攻嘅英格蘭超新星查頓辛祖，呢位19歲新星原來今季喺德甲同歐聯夾埋上陣18場錄得9入球9助攻，即係每場造到1個入波，極度高效。不過，紀律麻麻嘅佢有傳會喺一月走人，考慮到多蒙特上下根本冇人壓得住佢，幫到佢成長，似乎過檔利物浦跟高普學習，先係對佢最大得益！

喺曼城出身，但之後改投多蒙特尋求上陣機會嘅查頓辛祖，今年10月據聞因為紀律問題，經常練波遲到，搞到先後兩場被棄用，同球會關係極速轉差，然後就傳出佢會喺一月冬季轉會重開走人。「蜜蜂兵團」總監索斯尋日賽前都仲堅持話，唔會為當日棄用查頓辛祖一事後悔：「查頓辛祖仍處於成長期，必須教好佢嘅專業精神。佢係需要指導同幫助，而我哋就係做緊呢樣嘢。你冇得揀，你要維持球隊紀律，唔可以只考慮個球員，必須考慮全隊。」

多蒙特當然想繼續留住查頓辛祖，不過從近月消息，呢位19歲英格蘭新晉國腳似乎已經離隊心意已決，雖然曼城無意回收，但包括曼聯、利物浦同車路士都先後同佢扯上關係。事實上，對於查頓辛祖去向，現時最需要考慮係有邊隊主帥可以壓得住佢，等佢好好學習，例如多蒙特主帥法華，因為威望唔足、名氣唔夠，明顯查頓辛祖對佢未夠尊重，完全唔聽教。至於曼聯同車路士依家分別由蘇斯克查及林柏特統領，論球員名氣當然勁爆，但喺教波之上只算新人，壓唔壓得住查頓辛祖又係難講。相當，利物浦依家由名帥高普執教，以佢過往帶多蒙特同利物浦都係勁好成績，威望十足，由佢去指導查頓辛祖絕對適合不過。

仲有，利物浦主張嘅前場緊逼進攻踢法，又係極之適合查頓辛祖，加上「紅軍」前場三叉戥包括羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿嘅組合雖然效率勁高，但如果持續不變太耐，亦有「老化」同被睇通危機。如此一來，加入查頓辛祖為「紅軍」鋒線注入生氣，無論對辛祖本人或「紅軍」，都會係雙贏局面。

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