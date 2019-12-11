宿敵大戰喇沙輸畀男拔　隊長喊爆　

九龍區學界D1籃球賽男子甲組賽事周三於石硤尾公園體育館舉行，喇沙書院與上屆亞軍拔萃男書院合演激烈大戰。喇沙打出驚人士氣，三節領先同組最強對手，可惜後勁不繼以45比47痛失晉級資格，男拔則以全勝姿態與英華書院攜手打進四強。

賽前連贏4場分組賽的男拔只要再下一城就能岀線，而3勝1負的喇沙如果要岀線，就要擊敗男拔5分或以上才有機會。被看低一線的喇沙全隊表現拚命，甫開戰已經積極施壓，兩隊首節打成均勢，喇沙以9比8稍稍領先。第二節喇沙保持嚴密防守，先有隊長馮俊瑋偷球上籃，再有張希泓、蔣學澄和鍾耀斌轟入三分球，男拔雖有高金衛和徐浚豪籃底得分止血，仍無阻喇沙半場領先25比22。

換邊後，喇沙由甘穎謙連得6分，張希泓亦成功突破上籃，相反男拔此節三分失靈，落後至29比33。三節過後仍然落後的田拔第四節終於醒覺，憑高金衛搏得「and1」追至32比35挽回士氣，之後楊智愉更「裡內開弓」連得5分，終於帶領男拔反超前至40比39。喇沙萬凱文的「and1」反再超前至42比40，可惜球隊尾段節奏大亂，暫停回來後，男拔繼續強闖禁區得分。哨子聲響起，喇沙以45比47惜負未能創造奇蹟，全員表現失望，隊長馮俊瑋更傷心痛哭。

喇沙今年學界賽表現絕不失禮，面對上屆季軍英華書院僅負5分，今場對精英賽亞軍男拔差距更收窄至2分。馮俊瑋6年來都是以「重振喇沙籃球」為目標，今年是他們最接近精英賽的一年。「以前都是被這些強隊大炒，好開心今年拉近距離，可以一起努力嘗試贏波。」他說，中一到中六都是這班隊友，12個人已經建立出特別的默契，大家有著同一個夢想，「接下來希望師弟會傳承這團火，來年幫我們贏回來。」

「他們射術和速度兼備，而且很有決心，是我們今年對過最強的一隊。」賽後，男拔的楊智愉承認喇沙比意料中強，球隊需要調整心態問題，之後的賽事要更加集中。今場楊智愉得12分，其中7分為第4節所得，成為男拔反勝的最大功臣，他說:「中一的時候看楊睿騏等現在打甲一的師兄打球，他們每一場比賽都很有熱誠。去年三個大賽都是亞軍，今年我想幫拔萃把冠軍贏回來。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！