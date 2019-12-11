東亞盃　港隊力戰兩球不敵南韓

周三（11日）晚於南韓釜山亞運會體育場出戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周賽事，東道主南韓憑着黃仁範及羅相浩於上下半場各入1球，以2比0擊敗香港隊，在贏波後暫居小組榜首。

以外流日職、中超及本土韓職球員為骨幹，並力爭賽事三連冠的「太極虎」，面對着港隊密集防守，於比賽初段雖然控球在腳，但具威脅的攻門則欠奉，多數攻勢僅限於禁區外的遠射，開賽11分鐘先有孫准浩施冷箭被葉鴻輝沒收，隨後戰至20分鐘則有黃仁範把握黃洋解圍不遠於禁區外抽射僅告出界。

港隊於27分鐘幾乎憑一個反擊攻勢先開紀錄，鄭兆均接應黃威快傳後，再妙傳予夏志明殺入禁區，惟「子彈」在兩名敵衞力壓下第一時間起腳僅告出界。夏志明及後再於禁區頂施射，被具聖潤接實。戰至南韓36分鐘亦有入球機會，金承大乘敵衞回傳失誤上前進攻，被艾里奥快一腳及時解圍，卻因為與葉鴻輝碰撞受傷而退下火線，由李庭協入替。港隊於上半場補時階段因艾里奥於禁區外解圍省中黃洋而被吹罰手球，結果黃仁範於禁區頂主射罰球彎過人牆直入，東道主領先1球返入更衣室。

於上半場控球率高達83%的南韓，換邊後初段未能製造入肉攻勢，48分鐘黃仁範遠射被葉鴻輝接實，56分鐘則有羅相浩禁區內起腳被馮慶燁擋出，直至69分鐘金玟哉接應黃仁範右路角球跳頂，被葉鴻輝救出，3分鐘後李庭協門前起腳省中艾里奥高出。「太極虎」於完場前奠定勝局，黃仁範83分鐘左路開出角球，羅相浩接應李庭協頭槌二傳近門頂入，將比數改寫成2比0完場。全取3分的南韓，以較佳得失球力壓日本，暫居小組榜首。

儘管前香港隊主帥、現任南韓足總副主席金判坤，賽後盛讚港隊踢出了「Great game」，但港隊主教練麥柏倫仍表示球隊對落敗感到失望，惟他認為港隊沒有在生球情況下失球是正面的現象，做到了賽前部署，不過在防守死球時就因為因為欠缺集中而得到懲罰。「Mixu」亦指出，雖然港隊過往跟南韓交手通常都大敗而回，今次僅失兩球死球，但球隊上下並沒有因此感到高興，並認為和局的賽果較為合理。

南韓主帥保羅賓圖則表示會尊重對手，而今仗戰況亦如他所料，在比賽大部份時間控制了戰局，但就強調能夠在領先一球後再取得「燕梳球」是贏波關鍵。