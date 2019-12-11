亞洲賽贏開巷　香港馬術隊同你講秘密

香港馬術代表隊在泰國芭堤雅舉行的國際馬聯亞洲錦標賽中，歷史性贏得場地障礙賽團體賽金牌，而且在所有比賽皆獲獎牌，共取得一金三銀一銅的佳績，全體成員今日（11日）在香港賽馬會總部分享領獎心情時都難掩興奮。

在場地障礙賽中分別赢得團體賽金牌及個人賽銀牌的鄭文傑（Kenneth）表示贏得獎牌十分開心，雖然未能如緣帶領港隊拿到奧運資格，但這都是一個團體合作的成果：「之前沒有對奧運有太多憧憬，在年頭時還在猶豫，但今次東京奧運，日本隊以主辦國身分直接取得奧運資格，而澳洲在之前的世界錦標賽又已經確認爭得入場券，兩支在亞太區最強的隊伍都不在爭逐行列，和賴楨敏、梁巧羚討論過，我們覺得這是一個很好的時機，便決心要去衝。現在差少少，有點可惜。」現時香港隊因在亞洲及太平洋區排名第三，而頭兩位的中國和泰國都已經達到最低要求條件，只此港隊暫時無緣直接晉身奧運。而Kenneth躋身東奧個人賽則有好消息，現在亞太區排名第二的他，已為港隊爭得半張入場券，他笑指：「要等排名第三的選手完成本年度餘下的比賽才可知道是不是穩陣，從六月份開始我就每個星期都在比賽，好努力、好努力地比賽，真的很辛苦，樣子比以往都好像『殘』了很多，但這次以排名獲的入場券讓我十分期待奧運！」

而和Kenneth拍檔贏得團體賽金牌的賴楨敏（Jacqueline），表示賽前眾人都以贏得金牌為目標：「我們一起參加錦標賽都已超過十年，這個項目一直都有很多挑戰，有支持也是運動員有決心、有衝勁，訓練就是為了要贏。」Jacqueline由2009年起，一直在歐洲接受訓練，她笑指已經很久沒有在港逗留超過十天，這次亞錦賽後難得可以在港與家人一起歡渡佳節。