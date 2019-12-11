【人物誌】般尼新星勢回奧脫福做新傑斯

歐洲轉會市場一月重開，積極增兵嘅英超老牌勁旅曼聯隨時會有一名舊將回歸，就係來自般尼嘅20歲新星杜韋麥尼爾。5年前畀「紅魔鬼」青年軍放棄嘅佢，估唔到近兩季喺般尼踢出一片天，可以兼任翼鋒同進攻中場嘅佢，一隻黃金左腳腳法勁純熟，無論盤球突破定畀致命直線都好出色。近日般尼領隊戴治都承認，杜韋麥尼爾嚟緊極有機會畀大球會買走，而有傳曼聯正係其中一個潛在買家，想將佢帶回奧脫福屋企！

杜韋麥尼爾本身係曼聯青訓成員，不過去到14歲就被踢走。之後佢去咗般尼嘅青訓繼續發展，仲喺2018年4月正式同般尼簽咗一紙正式職業球員合約，然後5月為球會首次喺英超披甲。跟住近呢兩季，杜韋麥尼爾更成為般尼必然正選之一，今季聯賽16輪場場擔正，交出1入球4助攻數據，表現出色。

根據英國《太陽報》報道，曼聯領隊蘇斯克查今季唔止一次要求派球探去睇呢名左腳仔表現，而水晶宮對佢有意。不過對於本身都喺大曼徹斯特郡出世嘅杜韋麥尼爾嚟講，能夠回歸曼聯相信亦會係一大心願。

當然，已經係英格蘭小國腳嘅杜韋麥尼爾，同威爾斯傳奇傑斯梗係有唔同，但至少純熟嘅左腳，同上佳突破及傳中能力，就都有幾分相似。如果「紅魔鬼」真係簽到佢返嚟，同丹尼爾占士一左一右雙翼齊飛，都應該幾好睇，幾值得期待。

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