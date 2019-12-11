東亞盃　滿意但不滿足「唐文」：全力爭勝

香港足球代表隊周三（11日）晚於南韓釜山亞運會體育場，出戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周賽事，力戰下以0比2負於主隊南韓。

賽後正選上陣的「唐文」唐建文，認同主帥麥柏倫所言，他說：「係呀，正如我哋嘅教練(即麥柏倫)所講，雖然對戰果有啲失望，但睇番球隊整體嘅演出係可以接受嘅，畢竟對手實力比我哋高，逼搶好快，個人能力又高，所以只係失兩個『死球』畀佢哋，的確算係咁。」

但「唐文」強調「算係咁」不等於他和隊友滿足於「小敗」，他謂：「喺防守上我哋算係跟足晒教練嘅指示，但我哋喺由防守轉進攻方面，其實係可以再做好啲，呢場對住南韓，我哋都搵到反擊機會，係唔多，但證明我哋唔係甘心於求和或者輸少啲，我哋都想去贏嘅！經過今場之後，大家信心強番啲，嚟緊兩場再努力去爭取勝利！」

最後，「唐文」提到他和隊友都十分感激在看台上，為香港隊打氣的3、40位球迷，他謂：「球迷嘅打氣非常重要！雖然人唔多，但佢哋喺看台上嘅打氣聲，仲要大過主場嘅球迷，每一句打氣聲我哋都聽到，好入心！好多謝每一位球迷，當然包括埋喺香港睇住直播幫我哋打氣嘅大家啦！」