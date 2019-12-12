阿仙奴新帥落實？話開咗合約畀佢喎

英超阿仙奴自從早前炒咗領隊艾美利後，暫時由名將龍格保頂上做看守領隊，戰績亦逐步回升。不過，「兵工廠」高層依然忙住搵個正式坐正嘅領隊接手。對於佢哋嘅目標人選，一直有好多唔同選擇，但根據意大利《天空體育》記者安東尼羅素透露，原來佢哋對啱啱畀拿玻里炒咗嘅安察洛堤感興趣，仲開出咗一份「1.5+1」嘅合約，同當年簽艾美利嘅「2+1」合約相似。

所謂嘅「1.5+1」合約即係先簽1年半，然後仲有1年優先續約權；而根據安東尼羅素所講，「肥安」對執教阿仙奴態度亦係願意，只係暫時雙方仲未就合作條件達成一理。此外，由於「兵工廠」選帥名單有勁多人，加上「肥安」本身唔係佢哋首選，而依家佢哋同時仲有同前熱刺領隊普捷天奴傾緊，所以預計都仲要搞多段時間，先會苟實一切。

仲有，原來喺英超除咗阿仙奴想斟「肥安」，就連早前炒咗馬高施華嘅愛華頓，都一樣想搵「肥安」打救，最終邊個簽到佢，就要放長雙眼睇。

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