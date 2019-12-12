東網X董之英　見習講波計劃又嚟喇

東網與仁濟醫院董之英紀念中學聯合製作的「見習講波」計劃今日（11日）又展開新一輪合作啦！計劃再次邀得資深足球評述員劉舜文擔任導師，席間「舜文」跟同學分享自己擔任評述員的點滴，又大談「講波經」，他提醒同學評述前要多做功課，到可信賴的媒體及球隊官方網頁，了解球隊對戰往績、人員變動、球隊走勢和動態等等，切忌過份依賴自己的記憶，「當你愈記愈多資料時，就有機會會記錯，所以一定、一定要fact check，萬一講錯了就會收到很多投訴，那時候就麻煩了！」

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，「舜文」提示同學們想要評述流暢自然，多觀看聯賽比賽是必需的，這樣才可更了解球隊戰術、慣用板斧、球員戰術執行能力等，講波時自然得心應手。

而活動亦有環節讓同學取經後實戰，同學都表演得非常興奮，「舜文」讚賞同學反應不俗，即使是第一次評述足球亦不會「口窒窒」，他亦向各有意投身評述員行業的同學「放水」，指現時入行方式有很多，但不一定能夠一下子便能擔任評述員，同學可以先嘗試不同崗位，「要講好一場波，不只是評述的功勞，背後還有很多工作人員通力合作，才可將一場好波帶給觀眾。」