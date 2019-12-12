曼城大勝埋齋　耶穌仔哥迪奧拿齊破紀錄

歐聯分組賽煞科日，曼城作客4比1大破薩格勒布戴拿模，踢對手出局之餘，更創下兩項紀錄，今仗連中三元嘅加比爾捷西斯超越尼馬，成為攻入10球以上最年輕巴西球員，主帥哥迪奧拿入主曼城後，累積達到500球新里程。

在提前鎖定首名出線情況下，曼城繼續派出輪換陣容，由耶穌仔掛帥，雖然開賽10分鐘被主隊奧莫射入一個窩利世界波領先1比0，但其後曼城站穩陣腳反擊，好快搶回優勢。

曼城反擊由34分鐘開始，加比爾捷西斯門前接應馬列斯右路傳中球，近門頭槌頂入追成1比1完半場，50分鐘菲爾科頓助攻，耶穌仔禁區左路擺正起右腳射遠柱入網，反超前2比1，5分鐘後，班捷文文迪左路傳中，耶穌仔凌空飛身起腳撐入，曼城贏到3比1，個人連中三元，《CNN》統計，耶穌仔在歐聯累積射入11球，以年僅22歲252日之齡，超越尼馬(23歲75日)成為歐聯入球達到10球以上最年輕巴西球員。

84分鐘，菲爾科頓接應貝拿度施華右路傳中，門前小禁區撞射埋齋，曼城贏4比1完場。《天空體育》數據顯示，今場為哥迪奧拿執教曼城第199場賽事，累積入球總數達到500球，是最快達到此成就嘅英超領隊，為哥帥旗下曼城入球最多球員是阿古路，累積108球，第2位係史達寧嘅73球，今仗戴帽嘅加比爾捷西斯亦貢獻55球。

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