阿特蘭大大奇迹　前3仗全敗最終出線

首次征戰歐聯嘅意甲球隊阿特蘭大，在分組賽煞科日出現神奇一幕，該隊作客大勝薩克達3比0，取代對方位置升上C組第2，成為歐聯史上首支小組頭3仗全敗球隊最終仍能出線，創下奇迹。

阿特蘭大於小組頭3仗，分別作客薩格勒布戴拿模負0比4、主場對薩克達負1比2、作客曼城負1比5，打完頭3場仍然0分，被評為今次賽事最大魚腩，完全冇諗過佢哋有任何逆襲機會。

隨着第4場主場1比1逼和曼城，第5場主場贏薩格勒布戴拿模2比0，手執4分嘅阿特蘭大亦只係吊鹽水，因為佢哋出線嘅條件，首先自己必須作客擊敗薩克達，再奇望已鎖定首名出線嘅曼城繼續出全力，作客擊敗或打和薩格勒布戴拿模，先會有奇迹出現。

世事就係咁奇，阿特蘭大今次真係北圈最後一鋪食尾胡兼海底撈月，作客薩克達不但冇失守，並於66分鐘由卡斯泰尼開紀錄，77分鐘對方杜斯山度士領紅牌被逐打少個，跟住80分鐘柏沙歷擴大比數到2比0，臨尾90+4魯賓高辛斯整多粒贏到3比0完場。

阿特蘭大最終以2勝1和得7分，壓過薩克達及薩格勒布戴拿模，以C組次名出線16強，夠晒神奇，意甲雄師國際米蘭飲恨出局，依家有阿特蘭大補番位，都算安慰。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。