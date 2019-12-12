再挫熱刺　拜仁小組攞足18分

歐聯分組賽煞科日焦點大戰，係兩支已出線兼鎖定首次名位置球隊較量，拜仁慕尼黑主場迎戰熱刺，結果拜仁繼作客大勝7比2後，返主場再贏熱刺3比1，成為今屆分組賽唯一一支6戰全勝攞足18分球隊，亦係6年來再有球隊攞滿分。

今戰雙方均派輪換陣容亮相，但戰況仍然激烈，14分鐘京士利高文接應基拿比傳送為拜仁開紀錄，熱刺於20分鐘由賴恩施斯隆近門建功，迅即追和1比1。

不過其後拜仁逐漸控制戰局，控球率70%，全場錄得24射11中，熱刺7射5中，拜仁雖有入球功臣京士利高文受傷離場，但優勢仍相當明顯，上次對熱刺食大四喜嘅基拿比頻頻埋門，無奈欠運，38分鐘一次射門中內柱彈出。

完半場前拜仁狂攻之下終於得手，艾方素戴維斯左路射近柱中柱彈出，湯馬士梅拿近門補射入網，拜仁領先2比1，補時期間菲臘比古天奴左路切入離門25碼勁射，熱刺門將加沙寧加手指撲到再中楣彈出，熱刺避過一劫，半場拜仁領先2比1。

下半場拜仁繼續控制戰局，64分鐘古天奴接應艾方素戴維斯助攻，左路射遠柱破網，最終拜仁贏3比1完場，在B組6戰全勝得18分，歐聯分組賽對上一次出現滿分18分，是2014至15年度賽事，當時小組攞滿分球隊係皇家馬德里。

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