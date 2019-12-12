【歐霸】福仔變C朗　曼聯崛起

今晚歐霸盃分組賽有場焦點大戰，曼聯主場擺擂台鬥阿爾克馬爾，紅魔連贏2場，有位功臣不可不提，這位仁兄就是「福仔」拉舒福特。

拉舒福特近期腳風順，不但梅開二度擊敗熱刺，令重返奧脫福的摩連奴失威，更於打吡戰射垮曼城先開紀錄，今季英超暫時累積10個入球。

「福仔」不但打救曼聯，亦打救帥位不穩的領隊蘇斯克查，就連蘇斯克查都說，看見拉舒福特就會想起C朗，指他們無論技術身形態度都相似。

今晚曼聯的對手阿爾克馬爾，近3仗歐霸喪入13球，火力強橫，出戰這支荷甲二哥，即管看看「福仔」會否再次C朗上身。

直播表

周五1:55am 歐霸盃 標準列治 Vs 阿仙奴

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 基達菲 Vs 卡斯洛達

Now 645；有線603台

周五1:55am 歐霸盃 哥本哈根 Vs 馬模

Now 644

周五1:55am 歐霸盃 法蘭克福 Vs 甘馬雷斯

有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 曼聯 Vs 阿爾克馬爾

Now 644；有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪 Vs 年青人

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五4:00am 歐霸盃 波圖 Vs 飛燕諾

有線603台

周五4:00am 歐霸盃 慕遜加柏 Vs 巴沙克舒希

Now 645

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