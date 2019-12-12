16強全部誕生！抽籤皇馬最危險

歐聯分組賽經過周四(12日)凌晨最後一輪賽事後，馬體會、阿特蘭大搭上尾班車，16強全部誕生，出現五大聯賽壟斷局面，英超、西甲成為大贏家，各4隊出線，意甲、德甲各3隊，法甲佔2隊，歐洲足協將於香港時間下周一(16日)晚上7點進行16強抽籤。

根據16強抽籤規則，小組首名成為種子隊，將會對次名，但同聯賽及同組球隊唔會對碰，屆時對賽組合有限。

最值得留意係捧盃次數最多嘅皇馬，僅以次名出線，喺避免3支西甲球隊，以及同組巴黎聖日耳門情況下，「銀河艦隊」可能抽中嘅對手，包括拜仁慕尼黑、曼城、祖雲達斯、利物浦、RB萊比錫。

除咗RB萊比錫之外，其他4隊都好難啃，如果抽中對祖雲達斯，意味C朗將會倒戈，而抽中利物浦，則成為2018年決賽翻版，若然抽中曼城，就會重遇昔日死對頭哥迪奧拿，所以皇馬教練施丹今次都好頭痕，歐聯16強將於明年2月中展開。

首名出線球隊

A組：巴黎聖日耳門（法甲）

B組：拜仁慕尼黑（德甲）

C組：曼城（英超）

D組：祖雲達斯（意甲）

E組：利物浦（英超）

F組：巴塞隆拿（西甲）

G組：RB萊比錫（德甲）

H組：華倫西亞（西甲）

次名出線球隊：

A組：皇家馬德里（西甲）

B組：熱刺（英超）

C組：阿特蘭大（意甲）

D組：馬德里體育會（西甲）

E組：拿玻里（意甲）

F組：多蒙特（德甲）

G組：里昂（法甲）

H組：車路士（英超）

轉戰歐霸盃球隊：

布魯日（比甲）、奧林比亞高斯（希超）、薩克達（烏超）、利華古遜（德甲）、薩爾斯堡（奧甲）、國際米蘭（意甲）、賓菲加（葡超）、阿積士（荷甲）

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