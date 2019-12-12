一個原因　尼馬讓卡雲尼射12碼

巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯分組賽煞科戰例行公事，照樣大炒加拉塔沙雷5:0，尼馬射入1球及2次助攻，表現搶晒鏡，但最大亮點係佢竟然主動讓畀「死對頭」卡雲尼主射12碼，真係世界變。

PSG今場由莫路伊卡迪、沙拉比亞、尼馬、基利安麥巴比各入1球後，踢到84分鐘麥巴比博到12碼。身為「首席劊子手」嘅尼馬執起個波之後，並非自己操刀，而係拎畀後備上陣嘅卡雲尼主射，真係估佢唔到，卡雲尼亦不負所托，一射入網。

兩年前，尼馬同卡雲尼因為爭射12碼，搞到幾乎反晒面，最終由尼馬勝出成為「首席劊子手」。兩年之間，尼馬經歷太多事，包括受重傷、捲入強姦案、鬧離隊，以至最後死死地氣留隊，但已經令PSG球迷對佢非常反感。

近期盛傳PSG願意以1.8億歐元出售尼馬，巴塞準備出手回購佢。離隊在望之下，似乎令呢位27歲巴西國腳覺得唔需要太執着，所以今次「讓射」，同卡雲尼分享入波喜悅，亦可以改善個人形象。

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