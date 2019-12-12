【東體爭議】浪費正選　艾歷臣自毀前途

熱刺喺周四(12日)凌晨歐聯作客拜仁慕尼黑，今場勝負無關痛癢之下，熱刺主帥摩連奴大規模輪換陣容，包括首次派基斯甸艾歷臣擔正，但呢位丹麥國腳並冇好好把握機會證明自己，更加15次失去控球權，被評為全場最低分，「寸王」之前棄用佢，的確有道理。

基斯甸艾歷臣踢足90分鐘，有2次射門，屬於全隊最多，但問題係佢失誤更多，身為中場大腦卻15次被對手搶走控球權，亦係全隊之冠，令拜仁可以立即打反擊，無疑置防線於險境之中。

艾歷臣唔止多失誤，而且亦唔投入比賽，當隊友賴恩施斯隆入波扳平時，佢都唔去慶祝，明顯個心已經離開熱刺，難怪英格蘭名宿高治批評佢，如果踢得咁難為，不如唔好踢。

雖然話基斯甸艾歷臣將於明夏約滿，九成九會離隊，但要記住自己現時仍然係熱刺球員，仲收緊人工，就應該拎出專業精神踢好場波，否則就算將來約滿離隊，亦會嚇怕其他有意簽佢嘅球隊。

至於今場波，拜仁由京士利高文、湯馬士梅拿、菲臘比古天奴各入1球，以3:1擊敗熱刺。

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