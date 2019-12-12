加度素正式教拿玻里　隊隊想抽中佢

拿玻里取得歐聯16強資格後，立即炒咗同老闆迪羅倫迪斯不和嘅教練安察洛堤，依家宣布聘請前AC米蘭主帥加度素領軍，據悉雙方簽約18個月，年薪300萬歐元。不過，以加度素嘅教波能力，唔好話要喺歐聯取得好成績，甚至連爭入意甲前4位都唔樂觀。

拿玻里炒安察洛堤，並非因為教得差，只係因為佢唔願意做「Yes Man」，拒絕老闆迪羅倫迪斯干預球隊操練，呢位富豪換帥根本只為一啖氣，特別係請加度素代替「肥安」，更加不智。

41歲嘅加度素球員生涯係好輝煌，但教波完全唔掂，教巴勒莫只有3個月貨仔就被炒，教希臘球隊克里特OFI，亦僅4個月就辭職，最叻係教當時意丙球隊比薩一季，升上意乙。

至於加度素過去2季執教AC米蘭，都係未能完成合約就離隊。同埋加度素脾氣火爆，而拿玻里老闆迪羅倫迪斯又自以為識波，鍾意干預球隊，兩人好大機會發生衝突。

拿玻里由加度素執教，可以話係「降呢」，成為歐聯16強之中，前景最為悲觀嘅一隊，更何況佢哋從未打入過歐聯8強，所以今屆16強，邊隊抽中拿玻里，都應該有運行。

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