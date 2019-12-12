【總結】夏登再獻50+！勒邦占士都被搶風頭

即使勒邦占士再做「三雙」帶領湖人取得五連勝，「大胡子」占士夏登在另邊廂續顯強勢，個人轟入55分，貢獻10個三分球，助火箭以116比110作客擊敗騎士，暫居西岸第四，續向前列挑戰。

占士夏登全場射入了55分，已是他今季第四次造出50+，其中在第四節更攻入20分,再加上韋斯布克的23分；而夏登的三分球紀錄亦相當驚人，全場18投10中，成為NBA史上第四位單場最多三分球的球員。教練迪安東尼對夏登高度稱讚：「真是難以置信，如果他第一次做到，我覺得可能是幸運，但是全年都有這個表現，就只能講句Wow....」

至於今年氣勢強勁的湖人，勒邦占士再獻「三雙」，25分11籃板10助攻，這是他今季第6次「三雙」，也是常規賽生涯第87次；帶領湖人以96比87戰勝魔術，迎來22勝3負的超強紀錄，是85-86賽季以來的最強開局。

另外，值得一提的是上屆總冠軍功臣之一的李安納隨快艇重回多倫多，並在賽前獲頒冠軍戒指，他出場環節較為特別，不是跟隨快艇出場，而是被司儀宣布獨自登場。雖然噓聲多過歡呼聲，但李安納全場貢獻23分5個籃板6次助攻，率領快艇以112比92大勝速龍，取得3連勝。

今日戰果(前者主場)

勇士 124:122(加時)紐約人

魔術 87:96 湖人

速龍 92:112 快艇

騎士 110:116 火箭

籃網 108:113 黃蜂

木狼 116:127 爵士

公牛 136:102 鷹隊

太陽 108:115 灰熊

公鹿 127:112 塘鵝

帝王 94:93 雷霆

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