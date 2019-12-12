【人物誌】新C朗之名太沉重　頂得住嗎

今屆歐聯分組賽，估唔到馬體會要踢到最後一輪，先至取得出線資格，以2:0擊敗莫斯科火車頭，「新C朗」祖奧菲歷斯射入1球12碼，終於打破2個月入球荒。

馬體會今夏以1.26億歐元向賓菲加買斷祖奧菲歷斯，代替離隊嘅基沙文，初時係威係勢，包括喺季前熱身賽連番入波同助攻，開季後喺9月份西甲都有2球進帳，但自此之後，就未能喺聯賽入波。

呢位20歲新星對上1次建功，已經係10月2日歐聯又係對莫斯科火車頭，等到依家已超過2個月，先至再嘗入波滋味，作為「新C朗」，入球率同真C朗相差幾條街。

馬體會今季成績亦大倒退，現時西甲僅排第7位，歐聯抆抆緊出線，更加令人覺得祖奧菲歷斯無法發揮基沙文以往喺馬體會嘅作用，下季能否再出戰歐聯都成為疑問。

過去曾經出現唔少「新C朗」，但之後逐漸消聲匿跡，可見呢個「銜頭」真係好沉重，難免令人懷疑祖奧菲歷斯會唔會又成為另一位「C朗接班人」嘅過客，希望佢今次建功，協助馬體會出線，會係一個重新起飛嘅好開始啦。

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