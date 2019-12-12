【有片】超詭異恐怖受傷！高文分分鐘退休

拜仁慕尼黑天才翼鋒京士利高文，真係黑仔到冇人有，剛啱又試嚴重受傷，分分鐘會令佢決定退休！周三深夜歐聯賽事拜仁對熱刺，今戰勝負無關痛癢，高文偏偏於今仗重創。上半場佢高速殺到左邊邊線、喺冇人掂到之下自己壓傷左膝，睇圖佢小腿部份呈不尋常狂後拗，一睇就知大鑊。拜仁其後證實佢左膝嚴重受傷，睇嚟難免要動手術，須面對極長時間養傷。舊年佢曾經講過，2次大傷已經令佢受夠，如果再嚟一次，好可能會選擇退休。

高文於15年由祖雲達斯被借到拜仁、17年正式加盟，已成拜仁主力，特別係列貝利、洛賓退休後，更成球隊首席翼鋒。今仗鬥熱刺佢14分鐘就入波狀態大勇，但到27分鐘佢詭異受傷，於跌到在地後勁痛苦咁摸住膝蓋，須立即被調離火線，賽後需扶住柺杖離開球場。

雖然目前未有消息要動手術，亦未確切知道要抖幾耐，但高文呢次受傷，同17年伊巴謙莫域於歐霸盃受傷非常相似，最後伊巴做完手術後，休息咗7個月先可以復出。雖然只係23歲，但高文已經2次帶傷並動過手術，上年佢休息3個月後復出，當時接受訪問時就講過：「今年真係好難捱，當我受到嚴重受傷，簡直係世界末日。我真心希望唔從來冇大傷過，夠喇，真係夠喇，我唔會再接受做第3次手術，如果再咁樣傷，可能就係說明我根本唔適合做球員。到時我會選擇過另一種生活，唔做球員人生都可以好精彩。」

未傷之前，有傳哥迪奧拿想買佢過曼城，以高文年紀同實力，身價起碼8千萬至1億鎊，如果真係決定退休，對球壇嚟講係好大損失。

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