砌低曼聯！利物浦低價買入日本神鋒

英超1哥利物浦本季順風順水，但球隊板深度遠遠不及曼城，要捱到季尾力爭隊史上首個英超冠軍及衞冕歐聯錦標，買人刻不容緩。2大利物浦專家記者Paul Joyce及Melissa Reddy，不約而同表示紅軍將於冬季轉會窗，購入薩爾斯堡前鋒南野拓實。據2人透露，呢名現時日本王牌攻擊手，1月將以超低價725萬鎊加盟利物浦，利迷都高呼抵到爛！

利物浦於歐聯分組賽約上薩爾斯堡，兩循環都贏得辛苦，其中於晏菲路一戰更令利迷食晒救心，贏緊3球被追番3球，好彩最後由穆罕默德沙拿奠勝球全取3分。日本24歲前鋒南野拓實喺呢場賽事，貢獻1入球、1助攻，表現光芒四射，去到紅軍作客奧地利，南野雖然冇咁搶鏡，但上半場一次於中場策動，同隊友於禁區邊嚟個後腳妙傳，跟手殺入禁區起腳，睇到南野堅有料到。其實於舊年年尾，南野已成為史上首個於歐霸盃大演帽子戲法嘅日本球員，可謂潛力無限。

Paul Joyce及Melissa Reddy同利物浦關係密不可分，被利迷視為最可靠嘅消息來源，其中Paul Joyce話南野份合約，注明解約金只需725萬鎊，利物浦將於1月提出收購；Melissa Reddy講到更實：「已訪問薩爾斯堡高層，利物浦對南野拓實提出嘅725萬鎊收購，雙方基本上達成協議。呢個價錢非常抵買，因為南野係薩爾斯堡嘅真正球星。」據Melissa表示，因為利物浦同薩爾斯堡關係良好，所以後者更傾向南野轉投紅軍，據報曼聯亦對南野有興趣，但於收購過程中，薩爾斯堡幫助利物浦勸服南野，令後者一心轉投紅軍。

南野拓實除咗有一定入球把握力外，最犀利係佢踢墮後前鋒，可憑超勤力走動以及高超創造力，從中場帶生個波製造攻勢，呢個打法勁啱利物浦，再加上價錢實在太抵，相信利迷都好希望南野快啲加盟。