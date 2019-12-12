搞邊科？巴西新星要做新史達寧？

西甲班霸皇家馬德里尋晚喺歐聯作客布魯日，結果輕鬆贏3比1。「銀河艦隊」兩名巴西前鋒小將雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯難得同場擔正，仲要齊齊有入波添！其中上月開始失寵唔受重用嘅雲尼斯奧斯，入波之後仲要激動到疑似流下男兒淚，可見佢呢個零月真係谷住啖氣。不過你點都估唔到，賽後呢位19歲前鋒受訪嗰陣，竟然拎英格蘭前鋒史達寧嚟做比較，話自己可以好似對方咁走出低谷。乜依家巴西球員唔係搵巴西名宿做偶像目標，會揀個英格蘭人嘅？

巴西係足球王國，任何巴西小將都應該會搵到個經典偶像。不過，對於雲尼斯奧斯嚟講，依家佢最想追趕嘅目標，唔係巴西人，而係英格蘭嘅史達寧：「入波？我踢波唔係為入波，最緊要係幫到球隊。喺曼城，史達寧都曾經點射都射唔入波。冬季外借？我從來冇諗過要離開皇馬。施丹會考慮用我，就好似佢對待其他人一樣。」

點解雲尼斯奧斯咁激動？話說呢位巴西新星上季加盟皇馬，表現都算唔錯，經常得到重用。可惜，佢踢法上側重個人突破，但無論傳波定射術都唔多掂。結果今季喺同胞18歲嘅洛迪高高斯加盟同適應之後，由於對方踢法明顯更全面，因此雲尼斯奧斯得到嘅出場時間就愈來愈少，單係11月佢先踢得43分鐘，經常被施丹排除喺名單之外，直到今場，佢終於取得自己喺歐聯首個入波，都算係爭番口氣啦！

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