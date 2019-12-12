張振興球星不再　郭凱文團結球隊爭四冠王

對於張振興，記憶似乎還停留在上季精英賽，粒粒皆星的五人，帶領球隊登上學界最高殿堂，捧起雙冠軍。但當正選陣容不再，剩下郭凱文撐起球隊，他想說的是：「張振興不是靠球星才打得起，就算我們沒名氣，一樣可以贏到冠軍。」

港島區學界籃球比賽，張振興伉儷書院對上香港華仁書院，上半場的比數是13：19。光看比數，很合理，直到一些遲了入場的觀眾，如夢初醒地說：「原來張振興落後緊。」

事實上，張振興也是換邊後才甦醒過來。第一節狀態慢熱，就連「easy basket」也未能把握，僅得周永桉和郭凱文得分，加上防守鬆散，讓港華的李易宏予取予求，很快已被拉開到5：13。同是上季精英賽班底的梁文軒，利用身型優勢殺入籃底，博得多個罰球，才追近到13：19。

稍作調整後，張振興明顯提高籃板意識，續憑著許智朗和梁文軒輪流建功，打出一段7：0攻勢反超前。不過防守問題一刻未解決，便會出現大上大落的情況。港華的許文熙延續手感，帶領球隊連取8分，張振興終於改頭換面，連續抄截對手，打出熟悉的快打旋風感覺，追平27：27進入最後一節。

今場手感一般的郭凱文，關鍵時刻挺身而出，擺脫射手的「束縛」，改從零度位隡籃、搶籃板、突破分球等。最終張振興反勝35：29，目前分組賽四戰全勝，提前獲得四強資格。

「張振興五個正選走晒，冇㗎啦，精英賽都未必入到。」這句話，我聽過，郭凱文也聽過。

往日正選五人全是港青成員，個人能力放在同期球員裏面，可以說是超班，剷爆籃底，射到著火都可以，不進還有強力中鋒在。但如今，唯有「將勤補拙」，「最輸蝕就是內線。以往文俊傑籃板能力強，對抗性高。加上今年平均身高遜色，不再是『企定定』靠著高度便能搶到籃板，而是每人都要勤力。」

或者過程不一樣，但無論是靠個人能力，抑或團隊合作，甚至勤力取勝，「a win is a win」。郭凱文想讓外界知道，即使他們沒有名氣，還是能夠找到方法贏球：「打球最重要的是團隊氣氛，只要大家願意無私一點，便可以『猜到好空』，輕輕鬆鬆得分。不是每次都要單人匹馬殺進去。」從第六人到隊長，從「自己波」到團體籃球，是郭凱文這幾個月裏，切切實實學到的一課。

「上季老想著表現自己，證明我有能力爭到正選。現在做好本份之外，也會思考怎樣團結大家。」撇除一眾舊班底，張振興有許智朗、梁燦等初來報到，磨合需時，偶爾會起爭執，「可能以前有誤會，但過去的，便由它過去吧。大家來到張振興，便要打『兄弟波』，為相同的目標奮鬥。」這個目標顯而易見，同是是每個「學界仔」夢寐以求的事情，「無論外界怎麼看我們，我都相信，張振興可以贏到四冠王。」

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