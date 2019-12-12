【馬古尼呢】最貴3大後衞　盡在利物浦！

剛過去夏天哈利馬古尼以8000萬鎊，由李斯特城轉會曼聯，令呢名英格蘭國腳成為全球最高身價後衞，華基爾雲迪積克只能退落第2位。不過知名球員轉會網站《Transfermarket》估計，馬古尼現時身價連7000萬鎊都冇，而VVD已升值到1億歐元。不過呢名荷蘭國家隊隊長，始終都唔係現時最貴後衞，因為阿歷山大阿諾特身價仲高過佢，現值1.1億歐元！

據《Transfermarket》估計數字，現時全球身價最高頭3名球員，全部來自利物浦，當中阿諾特位列第1，VVD緊隨其後，第3位係安德魯羅拔臣，估價達8000萬歐元。利物浦由上季至今表現一流，成為歐聯王者，而且現時以8分優勢做緊英超1哥，一對閘位球員居功至偉，其中阿諾特雖然防守未達世界級，但進攻威力仲勁過唔少進攻球員，由上季至今，於英超已助攻18次，成為全英超助攻次數最多球員；羅拔臣由上季起計，亦已有16次助攻，而且能攻擅守，「黃金雙閘」貴得堅有道理。

本季由阿積士轉會到祖雲達斯嘅馬菲斯迪歷特，身價7500萬歐元列第4位，同曼城長傷中堅拿樸迪、拿玻里鐵衞高列巴尼身價一樣。而拜仁甘美治、盧卡斯靴南迪斯，皇馬華拉尼及馬體會荷西基文尼斯，估計身價亦達7000萬歐元。因為《Transfermarket》僅列出10大位置及其身價，馬古尼前十不入，唔知《Transfermarket》認為依家佢值幾多呢？

《Transfermarket》後衞身價榜

1.阿歷山大阿諾特（利物浦） 1.1億歐元

2.華基爾雲迪積克（利物浦） 1億歐元

3.安德魯羅拔臣（利物浦） 8000萬歐元

4.馬菲斯迪歷特（祖雲達斯） 7500萬歐元

5.拿樸迪（曼城） 7500萬歐元

6.高列巴尼（拿玻里） 7500萬歐元

7.盧卡斯靴南迪斯（拜仁慕尼黑） 7000萬歐元

8.荷西基文尼斯（馬體會） 7000萬歐元

9.甘美治（拜仁慕尼黑） 7000萬歐元

10.華拉尼（皇家馬德里） 7000萬歐元

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。