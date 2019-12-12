與東方龍獅一同成長 Karen媽：軍醫都要青訓

隨着現今醫學技術不斷進步，物理治療師在足球隊的角色，已經不再局限於處理傷患的範疇，而是確保球員能夠培養正確的「養生」方式，盡量預防觸發傷患及舊患。被球員稱為「Karen媽」的東方龍獅物理治療師鄺凱恒，今季亦擔任「青訓工作」，安排「卓欣」（陳卓欣）與「Esther」（吳詠欣）兩位運動治療師加入團隊，帶領更多新人入行！

圖／文：何彥霆

轉眼間今季在球隊渡過第5個球季的Karen，經歷過球隊奪聯賽冠軍及出戰亞冠等難忘時刻，同時亦對今季有新團隊成員加入感到高興︰「今年喺東方第5年，依家感覺尤其係同球員、教練嘅溝通愈嚟愈好，教練都畀我哋好大嘅自由度。今季有『卓欣』同『Esther』兩個都會幫手喺球場出現，都係做番我哋最想做嘅角色，確保喺訓練嘅時候預防傷患，令受傷嘅球員得到一個好適當嘅照顧。始終以前跟球隊得自己一腳踢其實好辛苦，依家多番啲人可以大家互相幫忙會冇咁攰。」

Karen續道︰「今季首次加埋兩個Sports Therapist（運動治療師），佢哋喺THEi（香港高等教育科技學院）修讀咗4年運動及康樂管理，亦喺英國有註冊。近年嚟運動物理治療師都好渴市，所以都多咗學生入行。我絕對覺得佢哋個基礎係好好，而從球員得番嚟嘅評價都係好嘅，希望呢兩個球壇新力軍以後可以繼續做耐啲！」

常言道：「預防勝於治療」，其實球員傷患亦是同一原理，不過Karen就認為要將訊息灌輸給球員，就要先細心觀察球員的心態︰「有啲後生啲或者閱歷冇咁豐富嘅球員，可能佢會接受到我哋所講比較科學化啲嗰套，或者球員受完傷要一步一步做啲嘢番去球場，但有啲經驗豐富啲嘅球員，可能佢哋本身喺最初踢波嘅時候冇呢啲知識嘅時候，會覺得痛就唔踢，唔痛就踢得，但其實今次唔痛可能會觸發到下一次傷，就有機會變成經常受傷。唔同球員有唔同嘅對應措施，始終我哋治療師同trainer（訓練員）對唔同人都係有少少分別，有啲人應該要強硬啲，有啲人懶散就要鬧，有一啲你明知佢係太勤力，就要制止佢！呢樣都算係技巧嘅一種，真係要落到球場，對咗咁多個球員一段時間，先知道要點樣處理。」

儘管醫療團隊在球場外亦同樣會保護球員，拒絕「篤灰」透露一些在復康訓練方面較為懶惰的球員名字，不過談及勤力的球員，她們就絕不吝嗇，其中「卓欣」更大讚梁冠聰專業︰「我哋喺季初要為球員做個身體機能測試，會畀番個評估佢哋，會同佢哋單獨講番個問題喺邊度，有啲好明顯接收咗就OK，有啲會問番你最需要改善嘅係乜嘢，甚至問番有冇片睇，依家『大佬』（梁冠聰）每次練習之前會再做，甚至標準到我要問佢可唔可以拍低嚟畀其他客睇！」

●軍醫個個讚基頓 原因係……

除了「大佬」因為認真訓練而備受好評之外，司職中堅的基頓亦一致獲軍醫們盛讚！「喺球隊呢幾個月，跟進過咁多位球員，基頓係比較唔同嘅一個，我哋講乜佢都會聽，同埋佢可以畀到一個好清晰嘅反應我哋，例冋形容到有幾分痛，而唔係就咁答『OK』、『唔OK』。另外，佢都對自己嘅練習有一啲諗法，同埋會願意講出嚟，係一個有自己諗法得嚟，又肯配合軍醫嘅球員。好抵讚！」Esther道。