寸王返嚟喇！一句說話令記者口啞啞

近期接掌熱刺領隊一職嘅葡萄牙名帥摩連奴，重新上場之後一直態度都勁謙虛，幾乎對記者所有提問都勁友善客氣去回應。不過，喺尋日熱刺對拜仁嘅賽前記招，摩帥終於搵番佢「寸王」本色，用一句勁寸嘅說話，去回應記者嘅寸咀提問，認真搞笑。

有記者喺記招上向「寸王」提問：「一直以來都有好多批評聲音，話你唔擅於培養年輕球員同青訓精英，你覺得呢啲批評對你係咪公平呢？你係咪準備喺熱刺證明佢哋都係錯呢？」畀人踩到上心口，「寸王」回應好簡單：「你講得啱，培養年輕人當然好重要，麥湯米尼只不過係曼聯最好嘅球員，華拉尼都不過係世界最好球員之一，所以佢哋批評得我好啱呀！」

「寸王」舉足兩個經典例子，二人之前都係由佢提拔重用上一線主力嘅新人，然後得到機會，直到依家表現同成就都得到各界認同。「寸王」舉完例仲要話批評者啱，明顯係講反話去寸人，鬼馬呀你！

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