情人節約定您！撐馬術港將挑戰世界

明年情人節有咩好節目？不如約定Honey或者一班老友齊撐港隊！剛於亞洲錦標賽奪金的馬會馬術隊成員鄭文傑、賴楨敏、林立信及梁巧羚等，將會出戰明年2月14至16日假亞洲國際博覽館舉行浪琴表香港馬術大師賽，主場出擊挑戰各地頂尖騎手。

被譽為「室內場地障礙賽大滿貫」的「浪琴表香港馬術大師賽」，獲得香港賽馬會作為賽事的「創辦夥伴」。馬會公司策劃、品牌及會員事務執行總監梁桂芳表示，馬會樂於支持大師賽：「除了把精彩刺激的馬術運動帶來港，亦是馬會在港積極推動馬術運動的承諾。」馬會致力培訓年青騎手，兩項馬會亞洲青少年錦標亦會繼續舉行，為青少年騎手提供更多機會與亞洲區內騎手比賽。

參與上年度大師賽、並於「香港賽馬會亞洲挑戰賽」分奪第二及第三名的馬會馬術隊成員梁巧羚及賴楨敏均表示，大師賽讓他們有機會在本地觀眾前，展示自己的實力，要感謝香港賽馬會一直以來的支持，讓他們能在香港與世界各地頂尖騎手較量。另一位馬會馬術隊成員鄭文傑亦表示，參與首兩屆大師賽的經驗非常難忘；團隊中從未參與大師賽的林立信，則對這項五星級賽事感到期待。兩名代表香港出戰大師賽的騎手將於稍後時間確定。

一連三日的「浪琴表香港馬術大師賽」，設有六個獎金不同的五星級（CSI5*）比賽項目，勝出「浪琴表香港馬術大獎賽」(Longines Grand Prix) 的騎手，將有機會爭奪225萬歐元的超級大滿貫獎金(Longines Masters Super Bonus)。

大師賽開幕當晚的重頭戲，是「香港賽馬會金盃賽」及同場的「香港賽馬會亞洲挑戰賽」，在比賽排名頭三位的亞洲騎手，將可瓜分25萬港元的額外獎金。大受歡迎的「香港賽馬會騎師馬術接力賽」，將繼續於大師賽開幕當晚舉行，這是亞洲站獨有的比賽項目，賽事由香港的世界級騎師與世界頂尖馬術騎手組隊參與，挑戰場地障礙賽，是馬術及賽馬兩項運動的結合。此外，將再度舉辦的「香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽」及「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」兩項青少年賽事，讓一眾區內年輕騎手，有機會登上國際比賽舞台。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！