曼聯最快有邊個？占士福仔之外仲有佢

2019年12月13日 00:15
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    (Getty Images)
    正所謂「天下武功、唯快不破！」足球場都一樣，你夠快，自然入波過人都會格外得心應手。至於喺英超老牌勁旅曼聯入面，如果一講到快，大家一定會諗起「福仔」拉舒福特同丹尼爾占士，不過經過上星期場曼市打吡之後，大家以後一講起曼聯最快，就要加入埋以下呢個球員——連格！
    英超今季打咗16輪，未計對曼城之戰，之前15場波嘅每場衝刺最快球員，有8次係「福仔」，其餘7次就係占士，冇其他人快得過佢兩個。只係，喺上輪嘅曼市打吡，根據Opta資料，全場錄得最快衝刺竟然唔係上述二人，而係錄得時速34.43公里嘅中場連格。
    當然，睇番晒今季16場跑得最快球員，依然都係「福仔」。佢喺8月對水晶宮場波造出時速36.32公里；其次則係丹尼爾占士，佢喺對錫菲聯場波造出35.70公里，連格都仲未追得到。
    今季曼聯英超每場最快
    對手/球員/時速(公里)
    車路士/丹尼爾占士/33.52
    狼隊/拉舒福特/33.33
    水晶宮/拉舒福特/36.32
    修咸頓/丹尼爾占士/34.24
    李斯特城/丹尼爾占士/35.04
    韋斯咸/丹尼爾占士/33.81
    阿仙奴/拉舒福特/35.53
    紐卡素/丹尼爾占士/34.09
    利物浦/拉舒福特/33.39
    諾域治/拉舒福特/33.70
    般尼茅夫/拉舒福特/33.67
    白禮頓/拉舒福特/36.15
    錫菲聯/丹尼爾占士/35.70
    阿士東維拉/丹尼爾占士/35.08
    熱刺/拉舒福特/34.39
    曼城/連格/34.43
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