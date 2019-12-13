拜仁千禧後　成功阻止孫拿度

拜仁再挫熱刺，雖然雙方都派輪換陣容落場，但臨尾摩連奴派出近期當紅炸子雞「孫拿度」孫興民後備落場，不過今次孫興民再無法好似上次咁1扭8，因為拜仁嘅千禧後艾方素戴維斯，剛好剋制孫拿度。

熱刺落後1比3劣勢下，孫興民落場想話追番球，比賽尾段有球波，基斯甸艾歷臣送直線，右路空晒嘅孫興民殺入禁區，當時已經空晒，孫拿度準備起腳抽射之際，身邊突然出現黑影，孫興民被纏住無法起腳，佢只能夠護住個波回返後。

呢位纏住孫興民嘅球員，就係加拿大外援艾方素戴維斯，孫興民空晒單刀埋門嗰陣，艾方素戴維斯仲落後緊30米，但唔夠1秒佢已經拍住孫興民，封住對方射門路線。

艾方素戴維斯身價只值1000萬歐元，但佢嘅速度同攔截力都好強，本身仲係前鋒，封住孫興民呢腳，大家睇佢等住上位啦。

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