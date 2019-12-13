3分鐘追兩球兼法福輸波　阿仙奴驚險保榜首

歐霸盃分組賽周五(13日)凌晨舉行煞科戰，F組形勢風起雲湧，阿仙奴作客標準列治在先輸2球劣下，憑18歲小將沙卡3分鐘內1傳1射扳平，以2比2扳平，並因同組法蘭克福2比3不敵甘馬雷斯，兵工廠驚險保住榜首資格晉級，法蘭克福次席出線。

艾美利正是於上仗歐霸盃敗於法蘭克福賽後被炒，今仗由看守領隊龍格保領軍，重臨歐霸盃賽場表現未見起色，無法踢出上屆歐霸盃嘅高水準，反而標準列治表現更佳，與阿仙奴拉成軍勢。

森姆巴斯迪恩下半場47分鐘為標準列治開紀錄，69分鐘沙廉艾馬拿再下一城，標準列治領先2比0，另邊廂法蘭克福贏緊2比1，此時阿仙奴跌落小組第2，形勢不妙。

不過阿仙奴始終係強隊，全隊於末段短暫蘇醒，小將沙卡左路出個靚波，拿卡錫迪門前搶點頭槌破網追番1球，3分鐘後，沙卡與加比爾馬天尼利禁區頂撞牆後快射死角入網，為阿仙奴扳平2比2。

阿仙奴保住2比2和局，另邊廂法蘭克福於末段連失兩球倒輸2比3，結果阿仙奴被動地重返榜首，以11分首名晉級，法蘭克福得9分保住第2。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。