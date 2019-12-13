11分鐘轟4球　曼聯炒AZ魔性重現

歐霸盃分組賽煞科，在L組已穩奪出線權嘅曼聯同阿爾克馬爾最後一輪對壘，爭奪首名出線席位，結果紅魔鬼於下半場11分鐘內狂轟4球，主場以4比0大勝首名出線，其中小將格連活特個人梅開二度兼博得12碼，係曼聯爆發進攻浪潮嘅進攻核心，以今仗表現足以在隊中佔一席位。

曼聯連勝兩場英超硬仗過後，今仗派出輪換陣容，不過擔任箭頭嘅安東尼馬迪爾表現未見起色，浪費唔少機會，不過有其他隊友搭救，曼聯進攻浪潮於下半場53分鐘開始，尼曼查馬迪中路送直線入禁區，桑馬達左路接應橫傳，艾舒利楊格右路窄位射個掛網波，曼聯領先1比0。

5分鐘後，加特拿前場搶截對方腳下球，格連活特禁區娥眉月頂勁射死角入網，曼聯擴大優勢至2比0，格連活特殺得性起，62分鐘殺入禁區被佐迪卡斯撞跌博得12碼，桑馬達操刀破網贏到3比0。

格連活特意猶未盡，64分鐘接應桑馬達傳送，右路左腳射近柱建功，曼聯贏到4比0直至完場，強勢奪得首名資格。

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