兩德甲球會斟挪威新人王　同曼聯鬥搶

利物浦簽南野拓實，薩爾斯堡另一矚目球星、19歲挪威新人王夏蘭特動向仲有好多可能性，傳媒估計曼聯靠蘇斯克查同該球員關係，應該佔得先機，但另有消息指夏蘭特到訪兩間德國球會，睇嚟曼聯要簽到呢位新人王，蘇B要加把勁。

據報道，夏蘭特喺薩爾斯堡嘅違約金只係2000萬鎊(約2億港元)，但由於佢愈嚟愈紅，仲有曼聯、祖雲達斯，再加兩支德甲球隊有機會加入爭奪行列，其最終轉會費相信唔會少。

當地時間周三，夏蘭特在經理人陪同下，到訪多蒙特及RB萊比錫訓練場，傳媒估計係同佢未來動向有關，一般預計夏蘭特於明年1月轉會窗必定轉會，問題係目的地未定。

歐聯利物浦對薩爾斯堡當晚，有多達40位球探現場觀看夏蘭特表現，不過要數最有機會簽到夏蘭特嘅球會，始終係曼聯，傳媒估計，主要原因領隊蘇斯克查係挪威人，由佢簽挪威神童，係好合理嘅事。

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