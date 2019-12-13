【澳職】獅吼西部聯「大」鬥法

澳職周五獨腳戲，由利物浦名宿科拿帶領的布里斯班獅吼主場迎戰西部聯，作為新軍的西部聯，用一班老將打天下成績不錯，其中射手貝利沙保持高效率，現時已經入了5球，果然寶刀未老。

另邊廂，主隊獅吼近4場2勝2和，但竟然失了13球，他們不敗的原因是前鋒奧當路雲夠爭氣，不時入波做救世主，估計今場獅吼繼續有前冇後，同西部聯鬥攻，2.5球的入球大趁熱食。

名家：光頭佬

直播表

周五4:30pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 西部聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 波琴 Vs 漢諾威

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 賀芬咸 Vs 奧格斯堡

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 法甲 里爾 Vs 蒙彼利埃

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 雷加利斯

Now 632

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。