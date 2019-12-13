【歐霸總結】32強多地雷　曼聯阿仙奴睇路

歐霸盃分組賽結束，連同歐聯空降嘅8支小組第3名球隊，32強名單亦都全部出爐，英超球隊延續歐聯100%出線氣勢，阿仙奴、曼聯同狼隊都順利晉級，前兩者更加以首名出線，下周一(16號)抽籤會成為種子隊。不過32強抽籤仍然有唔少「地雷」，好似羅馬、利華古遜、薩克達等都唔係種子隊，一眾豪門都避之則吉。

種子隊●非種子隊

西維爾(A組首名)●尼科西亞(A組次名)

馬模(B組首名)●哥本哈根(B組次名)

巴素利(C組首名)●基達菲(C組次名)

寧斯(D組首名)●士砵亭(D組次名)

些路迪(E組首名)●克盧日(E組次名)

阿仙奴(F組首名)●法蘭克福(F組次名)

波圖(G組首名)●格拉斯哥流浪(G組次名)

愛斯賓奴(H組首名)●盧多格德斯(H組次名)

真特(I組首名)●禾夫斯堡(I組次名)

巴沙克舒希(J組首名)●羅馬(J組次名)

布拉加(K組首名)●狼隊(K組次名)

曼聯(L組首名)●阿爾克馬爾(L組次名)

阿積士(歐聯最佳第3名)●利華古遜(歐聯第3名)

薩爾斯堡(歐聯最佳第3名)●薩克達(歐聯第3名)

國際米蘭(歐聯最佳第3名)●奧林比亞高斯(歐聯第3名)

賓菲加(歐聯最佳第3名)●布魯日(歐聯第3名)

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