【賽後解碼】曼聯、阿仙奴「細路」當家

曼聯同阿仙奴兩支今季沉淪嘅英超豪門，周五(13號)喺歐霸盃都成功拎到小組首名出線，而兩隊今場最注目嘅球員，都係只得18歲嘅「天才細路」──美臣格連活特以及布卡約沙卡，兩大新人王雖然年紀輕輕，但表現已經相當成熟，今季爭逐歐霸之路相信仍會扮演重要角色。

美臣格連活特今季英超經常後備上陣，歐霸盃分組賽就孭重飛，5場正選攻入4球，今場對阿爾克馬爾梅開二度，令佢成為曼聯史上最年輕歐洲賽入2球球員(18歲72日)，領隊蘇斯克查賽後大讚：「我同朗尼等等頂尖前鋒合作過，但講到入球觸覺，格連活特係我見到最強球員之一，無論左腳右腳都冇問題，佢係所有後防嘅噩夢，如果練埋頭槌，就會成為最全面嘅前鋒。」

至於阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，之前分組賽作客法蘭克福已經有1入波2助攻表現，今場作客標準列治雖然客串左翼衛(尾段仲做埋左閘)，但仍然有1射1傳帶領阿仙奴追和2比2，今屆歐霸盃4次上陣有2入球及4次助攻，更加係「兵工廠」今季各項賽事嘅助攻王(6次)！

曼聯目前鋒線人手只係猛猛緊，安東尼馬迪爾出任箭頭評價亦係好壞參半，美臣格連活特累積經驗後，上陣時間只會不斷增長，就算1月買新前鋒都唔會有太大影響，蘇斯克查會繼續力捧呢位愛將。布卡約沙卡喺阿仙奴同樣前途光明，陣中只有尼高拉斯比比一個翼鋒屬「大哥」，加比爾馬天尼利、雷斯尼爾遜都係爭緊上位嘅新人，沙卡嘅機會肯定唔會少。

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