出戰世錦賽無期！香港跳繩運動員絕望的呼喚

香港運動員無得參加世錦賽？有跳繩運動員周五早上向全港發出公開信，表達了擔心將會失去參賽國際賽的機會，令他們多年來的訓練成果將被消失。

以「一眾為跳繩運動付出青春的運動員」作署名的電郵，發出以「致全港公開信：香港跳繩運動員將會缺席世界跳繩錦標賽2020」為題的公開信，內容主要提到他們「將可能無限期缺席世界跳繩錦標賽」，主要是「舊有的兩個世界跳繩組織（Would Jump Rope Federation及FISAC-IRSF）合併為國際跳繩聯盟（IJRU）International Jump Rope Union ，為全世界運動員建立更高水平跳繩比賽，香港卻遲遲未能結成一個合乎繩盟要求的主管機構....」，因此令香港運動員未能獲得參賽權。

其實，近年香港跳繩運動員在國際大賽甚至世界賽上都有突出表現，並贏得不少殊榮，據悉，引起今次運動員哭訴是因為香港兩個主要跳繩會未能達成合併協議，而港協暨奧委會雖曾充當「中間人」，事件仍未得到解決，如果兩會終未能達成共識，運動員將會成為最大的犠牲品。

就事件向奧委會查詢，港協暨奧委會副義務秘書黃寶基承認早前因有人向港協尋求協助，雖然兩個跳繩會暫時仍不是奧委的會員，但由於這個運動近年獲得外界關注，而且成績優秀，因此直接介入希望可以為他們解決問題：「港協是有嘗試進行拉攏，希望兩邊找一個合適的方案，亦希望兩會可以理智處理，以免傷害運動員，以及傷害項目。」港協希望兩會可以再商量一下，並強調解決問題總有很多方法。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！