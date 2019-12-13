黃喜燦都被挖　薩爾斯堡三叉戟英超聚首

奧地利班霸薩爾斯堡雖然喺歐聯分組賽出局，不過精彩表現依然得到肯定，尤其前線「三叉戟」夏蘭特、南野拓實同黃喜燦威力十足，同曼城並列分組賽入波第4多球隊，僅次於拜仁慕尼黑、熱刺同巴黎聖日耳門。日本球星南野拓實已經無限接近簽約利物浦，挪威神鋒夏蘭特亦成為曼聯頭號目標，據報南韓前鋒黃喜燦亦獲狼隊垂青，有望齊齊轉去英超搵食！

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曼聯領隊蘇斯克查對夏蘭特有提攜之恩，而且「紅魔鬼」1月要買前鋒已係公開秘密，19歲嘅夏蘭特亦好符合曼聯年輕化政策，曼聯必會出盡法寶搶人。至於南野拓實加盟利物浦亦幾成定局，陣中另一亞洲神鋒黃喜燦當然亦不愁寂寞。

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據英國《每日電訊報》消息，殺入歐霸盃32強嘅狼隊已經發起收購黃喜燦行動，總監泰維爾日前就飛去奧地利睇佢哋對利物浦嘅比賽，為斟介行動做準備。報道指狼隊非常有誠意，甚至願意在收購後，讓黃喜燦繼續以外借身份留效薩爾斯堡至季尾，估計其轉會費為1,600萬鎊至2,100萬鎊之間。

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