笠完廁板再被斬腳　伊巴謙銅像即將崩塌

伊巴謙莫域突然入股瑞超球會哈馬比，引發敵對球會馬模粉絲強烈反彈，早前縱火焚燒佢喺馬模主場外嘅銅像，又掛上廁所板羞辱。最近更有人用鋸鋸爛銅像兩腳腳腕位置，令人擔心銅像會同伊巴謙莫域嘅形象一樣「全面崩塌」。但係瑞典電視台對Fans將廁所板掛喺「伊巴」頭上嘅「行為藝術」仲感興趣，專登搵番個創作人出嚟解釋含意：「佢係一篤屎！」

伊巴謙莫域銅像被燒之前，先係畀人噴漆，然後就掛廁所板上頭再被放火。瑞典電視台搵到負責幫銅像「戴帽」嘅阿Karl，由佢親自闡述設計概念：「我認為佢係一篤屎！我係咪好老實呢？」

Karl認為伊巴謙係背叛咗母會馬模：「最近佢講咗一啲愚蠢嘅說話，我認為完完全全係瘋狂嘅。就算係咁，仲係有人維護佢嘅。依家佢嘅正式回應係去哈馬比，我認為咁係真正嘅背叛。佢成日講，人要飲水思源，家陣就做啲咁嘢，我覺得係一種可怕嘅背叛。」

「伊巴」喺家鄉球會馬模出道，呢間亦係佢唯一效力過嘅瑞典球會，曾經被當地球迷視為超級英雄，點知就走去買入哈馬比股份成為大股東之一，傳聞佢購入嘅仲唔只係早前講嘅25%咁少，實際達到50%咁多，即係絕對話到事，擺明同母會打對台，又難怪馬模球迷火滾嘅。

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