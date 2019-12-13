紅軍の條件！南野世界波射爆曼聯

薩爾斯堡射手南野拓實只要過到體測，1月就會轉投利物浦，成紅軍127年隊史入面首位日本球員。因為於歐聯2戰鬥利物浦都有好表現，利迷都對呢單交易相當興奮，認為佢速度快、體力佳又有創造力；但當佢哋知道，南野早喺2013年就曾以世界波射爆死敵曼聯，就更加希望佢快啲加盟！

曼聯於13年夏天展開亞洲行，其中一站去到日本，作客當時球員香川真司嘅前球隊大阪櫻花。香川係該場賽事當然主角，呢名前日本國腳更射入12碼添，但估唔到自己畀師弟南野拓實搶晒鏡。當年只係18歲、身穿13號波衫嘅南野，喺禁區外左輔位扣入中路，起右腳射遠柱轟爆曼聯大門，一度為櫻花領先2:1，曼聯係去到補時階段，先憑韋費特沙夏入波扳平，免除輸波尷尬。

睇番南野呢個金球，顯出過人膽色同高超射術，反映佢係非池中物；而佢到15年就轉投薩爾斯堡，之後愈踢愈好成日本國家隊正選新貴，到依家更有機會效力應屆歐洲冠軍。曼聯係利物浦永遠死敵，利迷知道佢曾以靚波轟爆曼聯大門，又點會唔興奮呀？

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