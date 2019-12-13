【官宣】狂賀！高普續約利物浦到2024年

未到1月，利物浦已經成功「簽到」最大粒星，球隊靈魂、鐵血領隊高普正式簽多2年新約至2024年！早前被盛傳於2022年約滿後會離開紅軍嘅高普，被球隊誠意打動，終於同團隊一齊簽多2年合約，高普話因為同利物浦嘅合作，係百分百開心同大家都誠心誠意需要對方，所以先決定續約；而球會老細約翰亨利，稱今次同高普續約，全球利迷都同佢一樣咁開心。

高普同副領隊卡域迪斯同連達斯，齊齊正式續約到2024年，換句話講高普同其團隊，起碼會於紅軍留多5年。高普向紅軍官網表示：「自2015年開始教利物浦，就發現我同球會係絕配，到依家對此有更深體會。只有我同球會雙方嘅合作，係百分百嘅圓滿同埋彼此真係需要對方，我先會應承續約到2024年，如果唔係咁，我根本唔會續約。利物浦真係一撻好地方，我真係離開唔到。」

約翰亨利話：「球會領導層非常開心，可以同高普達成續約協議。我好肯定全球利迷都同我一樣咁開心，認為呢個係絕佳消息。唔單只係賽場上我願意高普繼續帶隊，私人感情上我都好想高普留低。我認為冇一個領隊，比高普更適合帶領利物浦，亦都肯定高普會令利物浦更強。」