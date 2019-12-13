菁英盃　「快活谷」鍊「綠戰士」爭開齋

「菁英盃」B組分組賽周六(14日)下午2時30分假小西灣運動場舉行，由愉園對陣和富大埔。賽前雙方均未能在這項賽事取得分數，是役勢必為搶分搏盡，以保留出線希望！

以年輕球員為骨幹的愉園於「菁英盃」賽事兩連敗，司職後衞的20歲小將張俊軒（Marco）期望今仗能終止頹勢：「球隊好耐冇贏波，知道對手主力如辛祖、孫銘謙都唔喺香港，所以我哋今場有機會拎到3分！」Marco今季各項賽事5次正選、2次後備上陣，出場機會比其他隊友多，他坦言：「自己一開始好唔適應節奏，依家踢多咗開始適應到，雖然都會有少少緊張，但放鬆咗好多，我依家踢嘅位置係右翼衞，會上上落落，如果有機會嘅話都會起腳！」

相隔一個多月再次出戰「菁英盃」分組賽的和富大埔，同樣未有分數落袋，20歲中場何振廷期望取勝之餘，還能表現自己：「希望大膽啲做番平時練波嘅嘢，唔好見到有外援就畀晒啲波佢哋，要做好一個球員嘅角色。」

今屆是「阿廷」最後一屆以適齡球員身份出戰「菁英盃」，他渴望證明自己的能力：「我今季嘅目標係踢得成熟啲，希望大家都認同我係有能力喺港超立足嘅球員！」「阿廷」曾在青年賽事與愉園球員在小西灣運動場較勁，事隔多年，他希望憑藉今仗機會測試對手，看看他們這幾年的進步有多大。