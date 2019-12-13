15歲忠粉「阿Tong」 快閃式撐港隊

15歲時的你，會把握課餘時間做甚麼？現年讀中四的香港隊球迷「阿Tong」，就決定犧牲短短兩日的學校假期，自掏腰包飛到南韓，為正在奮戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽決賽周」的香港足球代表隊打氣。

香港隊周三在東亞錦標賽首場賽事面對南韓，雖然最終以0比2不敵東道主，但是役全賴有近50位球隊「第12人」遠道赴韓力撐，港隊才能咬緊牙關與敵方鬥至最後一刻。而港隊第二仗今日硬撼日本，熱血球迷團屆時將再添一名新力軍，他便是年僅15歲的「阿Tong」。

「阿Tong」今次為了飛到南韓支持港隊，計劃一趟可謂瘋狂的「快閃」旅程，皆因他13日午間仍需上學，下午為學校踢完學界比賽後即回家執拾行李，晚間趕到機場乘搭往釜山的航班，觀看完14日香港對日本的賽事後，便在15日回程，「痴線」程度連同學也驚嘆不已。所謂「睇香港波永遠都是孤獨的」，即使看似「眾人皆醒我獨醉」，但「阿Tong」明言對這次作客之旅期待萬分：「始終港隊喺呢10年都冇踢過入決賽周，今次係好好嘅機會睇港隊對住中、日、韓，呢啲亞洲頂級球隊可以踢到咩水平。而且今次只係有4個非華人球員，可以畀球迷睇吓其他年輕球員嘅表現。」

自上屆世盃外圍賽掀起港足熱潮後，跟隨港隊作客的熱血球迷逐年遞增，兩年前作客馬來西亞一役，吸引近百名球迷赴當地撐港隊，甚至連「神秘國度」北韓也曾留下「紅衫軍」的足迹，完全貫徹忠實球迷的「Where you play we follow」精神。雖然「阿Tong」過往曾跟隨過港隊北上廣州征戰省港盃客場賽事，但對於要乘搭飛機遠赴南韓，還是他的初體驗，他更聲稱為一睹港隊的光榮時刻，旅費全是自己「找數」：「機票、住宿全部都係自己畀，由上年11月港隊第二圈出線之後就已經諗住去睇，足足儲咗10個月錢。」

儘管「阿Tong」明白東亞錦標賽其餘3隊實力強橫，港隊得勝機會渺茫，但他仍心存希望，期待港隊能迫和對手：「希望香港隊可以攞到分，同埋教練畀多啲機會年輕人踢，因為過多幾年都係佢哋嘅世界，我自己就最想睇『阿凱』（後衞李毅凱），始終佢呢幾年成長咗好多，我哋都等咗呢個機會好耐。」