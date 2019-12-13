對肥安零興趣　阿仙奴選帥2大關鍵

阿仙奴剛於歐霸盃分組賽出線，但於最後一輪作客比利時標準列治，兵工廠表現始終一般，雖然不敗但一度落後2球，對一支歐洲頂級球隊嚟講絕對唔合格。前車路士、皇馬、拜仁主帥安察洛堤，剛啱畀拿玻里辭退，即刻有廠迷希望佢會接手，但阿仙奴卻對佢毫無興趣，相信會令唔少球迷失望。

雖然安察洛堤經驗豐富，攞過英超、意甲、德甲冠軍，14年更帶領皇馬贏得歐聯錦標，但據《ESPN》報道，現時阿仙奴高層屬意搵少帥領軍，另外現年60歲嘅肥安，最近帶拜仁及拿玻里實際演出都唔好，所以唔會考慮佢。阿仙奴領導層認為，少帥有新思維亦更有魄力，可以帶領現時死氣沉沉嘅兵工廠恢復活力。

此外，阿仙奴高層依家根本唔急住搵正式領隊，佢哋覺得要細心考慮人選，另外佢哋亦傾向畀機會予龍格保，睇吓呢名球會名宿，可唔可以為球隊殺出一條血路。《ESPN》表示，現時最有機會接手嘅係前球員阿迪達同韋拉。

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