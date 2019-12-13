吸取教訓抗日本　港隊變陣第2擊Fight

正於南韓釜山出戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周的香港隊，首仗成功執行部署，讓南韓吃盡苦頭，明日港隊變陣再出擊，挑戰「東瀛武士」日本，眾將定必吸取去仗的教訓，做好各方面防守之餘，同時加強反擊效率，誓要為香港創造歷史！（香港開電視77台、有線662及602台周六晚6時30分直播）

香港隊首戰對陣東道主南韓，全場防守都極度專注，只是被對手兩次死球攻勢得手，以2球見負。賽後不論主帥麥柏倫，還是球員均認為表現尚可，惟球隊上仗派出黃洋、艾里奧、唐建文3名年逾30的老將踢足全場，他們的體能狀況能否及時調整，是港隊面臨最大的考驗。今仗面對日本，預計上仗未有上陣的中堅梁諾恆、以及中場羅拔圖，將有望獲任正選，讓部分球員輪休。

鍾偉強：防守要更緊密

上場後備上陣的羅拔圖表示：「上場我哋防守紀律好好，可惜喺防守角球、罰球失咗波，呢樣嘢希望今場唔會再出現，因為會打亂部署。今場無論對手點踢都好，最重要係我哋要執行賽前部署、保持集中！」至於今仗同樣有望上陣的翼鋒鍾偉強表示，今仗防守需要踢得比上場更緊密。問及有否信心取得入球時，他坦言：「順其自然啦……始終日本都係強隊，希望打到部署，入波就順其自然。」

至於日本隊方面，主教練森保一今屆賽事召入多位年輕球員，以備戰明年東京奧運，例如田中碧、遠藤溪太等，其中效力川崎前鋒的田中碧更是剛季日職最佳青年球員。名單上還有今季日職最有價值球員兼神射手之一的橫濱水手27歲快翼仲川輝人，加上橋本拳人、鈴木武藏、畠中槙之輔、佐佐木翔等恆常國腳，實力強勁！

「藍武士」上場以2比1擊敗中國隊，該仗森保一起用3-4-2-1陣式，進攻主要靠遠藤溪太的速度與技術於左路作牽制，再以短傳撕破對手防線。不過這套進攻模式使球隊未能雙翼齊飛，由於預期港隊會採用「901」防守戰術，故今仗或改以仲川輝人負責右路攻擊。如何能箝制遠藤溪太及仲川輝人兩面夾擊，將成港隊搶分關鍵。