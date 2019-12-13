曼城秘密條款！哥迪奧拿今季尾走人

普捷天奴攞完歐聯亞軍，幾個月後被熱刺炒魷，哥迪奧拿上季帶曼城做「本土3冠王」，到季尾就走人？曼城本季成績跌Watt，目前於英超落後榜首利物浦14分，要後上衞冕機會極微。雖然暫未有消息傳出曼城想換領隊，但哥迪奧拿展開執教生涯後，從未試過教多過4季。雖然哥帥到2021年先約滿，但原來其合約中有條款，注明可於2020年夏天走人，若到季尾曼城仍未能奪得歐聯冠軍，哥帥大有可能離開。

哥迪奧拿於16/17球季開始執教曼城，已兩奪英超冠軍，可惜於歐聯仍未能突破8強成績。曼城上季以98分勇奪聯賽錦標，但本季卻因後防傷兵太多，16輪聯賽過後已輸咗4場，上季球隊全季都只係輸4仗。曼城雖然於歐聯殺入16強，但球隊氣氛麻麻，特別係傷兵問題持續，曼城要攞英超冠軍，相信要等奇迹出現。

《每日郵報》報道，哥帥可根據合約條款，選擇於19/20年球季過後自由離開。哥帥之前教巴塞教咗4季就走人，教拜仁時3季過後就離開；若哥帥仍未能幫曼城奪得歐聯冠軍，於成績不及上季下，哥帥大有可能鬆人。據報曼城領導層非常欣賞普捷天奴，若哥帥離隊，極有機會搵普帥接班。

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