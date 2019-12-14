狼隊射手後備戴帽　謝拉特之後最強

前晚歐霸盃除咗曼聯11分鐘內轟4球大勝，其實狼隊都贏比錫達斯4比0，而且佢哋只係用咗10分鐘就入咗4球，仲勁過曼聯，當中葡萄牙射手迪亞高祖達後備上陣連中三元，佢係謝拉特之後9年來第一人！

狼隊場波同曼聯嗰場戰況都幾相似，都係短時間內入4粒，唔同嘅係狼隊喺下半場55分鐘作出調動，換入迪亞高祖達，呢位葡萄牙射手喺落場1分23秒入波，並改變戰局。

佢喺63分鐘再入多球，67分鐘丹當斯卡建功成3比0，68分鐘迪亞高祖達埋齋，個人連中三元協助球隊大勝4比0，而佢嘅帽子戲法前後剛好用咗11分鐘，係2014年歐霸盃布加勒斯特星隊前鋒卡沙路用咗10分56秒入3球後，5年來最快戴帽紀錄。

至於英超球隊方面，對上一次有球員後備上陣入3球，要數到2010年11月利物浦對拿玻里，當時謝拉特後備上陣戴帽，協助紅軍贏3比1，迪亞高祖達9年後再達成此項成就。

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